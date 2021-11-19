شروط ومميزات تمويل سلفة الفوري بدون تحويل راتب

شروط ومميزات تمويل سلفة الإلكتروني، حيث أن تمويل سلفة ميسر وبدون تحويل الراتب، فإن الحصول علي تمويل منصة سلفة يكون بشروط لابد من توافرها، كما أن هذه المنصة تستخدم تقنيات تقدم الخدمات من خلالها، لذلك هذه المنصة لها مزايا عديدة، فإن منصة سلفة تساعد المواطنين في الاستقرار المالي في حياتهم، فتلك المنصة تمنح تمويل شخصي بشكل فوري وسريع لسداد أي أمر غير متوقع يقع به المواطن، فالعديد من المواطنين يرغبوا في الحصول علي تمويل، لذلك سيقدم موقع ثقفني الإلكتروني الرد علي جميع الاستفسارات والاستعلامات للمواطنين.

شروط ومميزات تمويل سلفة

مزايا تمويل سلفة الشخصي وهناك مميزات تتمتع بها المنصة نفسها، حيث أن هذه المميزات التي يستفاد منها المواطنين الراغبون في التمويل تكون كالتالي:

إن منصة سلفة تقوم بتوفير الوقت والجهد علي المواطنين.

يمكن استخدام المنصة في أي وقت وأي مكان.

التمويل يتفق مع شريعة الإسلام وأحكامه.

يقدم طرق سداد ميسرة ومناسبة لجميع المواطنين.

فترات السداد تكون ميسرة ويتم جدولتها للمواطنين.

التمويل يتمتع بالإيداع الفوري والسريع.

إن كل تمويل يقدم لأي مواطن توجد فيه شروط يجب أن تتوافر في كل متقدم، وذلك التمويل الميسر يتطلب بعض الشروط وهذه الشروط تكون كالتالي:

يلزم أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

راتب كل مواطن لا يجب أن يقل عن الحد الأدنى وهو 4 ألاف ريال سعودي.

لابد أن يكون كل متقدم للتمويل من المواطنين العاملين في أحد القطاعين.

لكن تشترط المنصة أن يكون فترة عمل المتقدم في القطاع الحكومي لا تقل عن ثلاث شهور، أما عاملي القطاع الخاص يشترط أن الفترة لا تقل عن ستة أشهر.

خطوات التسجيل في المنصة الإلكترونية

إن كل مواطن يدخل للتقديم علي تمويل سلفة الشخصي الميسر لابد أن يكون مسجل بالمنصة، فإن خطوات ورابط التسجيل بالمنصة كالتالي: