أرمينيا: مقتل 6 جنود فى معارك مع أذربيجان
أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم الجمعة عن مقتل 6 من جنودها خلال المعارك على الحدود مع أذربيجان في الـ 16 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقالت الوزارة في بيان لها على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي انه “خلال المعارك التي اندلعت في الـ 16 من تشرين الثاني نتيجة هجوم القوات الأذربيجانية قتل من الجانب الأرميني حتى الآن 6 جنود”.
واشارت وزارة دفاع ارمينيا إلى أنها خسرت موقعين عسكريين أصبحا تحت سيطرة القوات الاذربيجانية.
بدورها أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بمقتل 7 من جنودها وجرح 10 آخرين خلال الاشتباكات.
وكانت وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت الثلاثاء الماضي نجاح الوساطة الروسية بالتوصل لوقف إطلاق النار في الجزء الشرقي من حدود البلاد مع أذربيجان.
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