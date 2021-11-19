عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة فى الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن نحو 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالأقصى وسط إجراءات مُشددة من قبل سلطات الإحتلال على أبواب المسجد وداخل حارات وأزقة وأبواب البلدة القديمة.
وانتشرت قوات الاحتلال عند طريق باب الأسباط ومدخل المقبرة اليوسفية وباب الساهرة، وباب العامود بالقدس، ودققت فى هويات الوافدين.
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