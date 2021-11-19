سويسرا: لا نقبل تلقى الأوامر من الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - شدد وزير الخارجية السويسرى إيجناسيو كاسيس، اليوم الجمعة، على أن سويسرا ترفض تلقى أوامر من الاتحاد الأوروبى، مؤكدًا أنه لا مفاوضات بين الجانبين ما لم يتحدد جدول أعمال مشترك بين المفوضية وبرن.





وفى تصريحات لصحف مجموعة "تاميديا" الإعلامية، قال الرئيس الاتحادى: "لا أوامر تعطى أو تقبل بين الاتحاد الأوروبى وسويسرا"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأشار كاسيس، إلى أن المجلس الاتحادى يعرف رغبات الاتحاد الأوروبى، واصفًا تلك الرغبات بـ"أنها ليست جديدة"، بعدما تحدث الإثنين فى بروكسل مع نائب رئيس المفوضية السلوفاكى ماروس سيفكوفيتش، المسؤول عن الملف السويسرى الشائك.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك اللقاء هو الأول بين الرجلين منذ قرار برن فى نهاية مايو، بدفن مسودة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى بعد سنوات من المناقشات لتكييف الإطار القانونى لمشاركة سويسرا فى السوق الواحدة للاتحاد الأوروبى، شريكها الاقتصادى الرئيسى، ووضع آلية لتسوية النزاعات.

وقال كاسيس: "المجلس الاتحادى لا ينوى إطلاقاً استئناف المفاوضات بعد انهيار الاتفاق الإطار فى مايو"، مشيرًا إلى أن هذا ما قاله لسفكوفيتش، وأضاف أن "أى حوار سياسى يجب أن يكون محدد الأهداف وجوهريًا".

كما أشارالوزير السويسرى إلى تكثيف المناقشات الفنية، وأنه سيلتقى بنظيره مرة أخرى فى يناير فى دافوس، على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج زمنى وتأكيد استئناف الحوار، مشددًا فى الوقت ذاته على أن برن لن تخضع لضغط الاتحاد الأوروبى.