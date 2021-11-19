«التعاون الخليجى»: ندعم الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، اليوم الجمعة، الموقف الثابت للمجلس بدعم الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسى المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال اجتماعه مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى أحمد عوض بن مبارك، على هامش مشاركة الحجرف فى النسخة الـ 17 لحوار المنامة. وأكد الحجرف حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار فى اليمن، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.

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