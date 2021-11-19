دوريات مشتركة لقاذفات روسية وصينية فوق المحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن بدء دوريات مشتركة لقاذفات استراتيجية روسية وصينية فوق بحرى اليابان والصين الشرقى، موضحة أن الهدف منها هو تنمية العلاقات بين البلدين وزيادة التفاعل بين قواتهما المسلحة.





وبيان نقلته وكالة "سبوتنيك"، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه "فى يوم 19 من شهر نوفمبر الجارى 2021، نفذت القوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبى الصينى، ثالث دورية جوية مشتركة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأوضح البيان أنه شارك فى المناورات "مجموعة جوية مكونة من قاذفتين استراتيجيتين من طراز (تو-95 إم إس) تابعتين للقوات الجوية الفضائية الروسية وقاذفتين إستراتيجيتين من طراز (شيآن-6 كيه) تابعتين لسلاح الجو لجيش التحرير الشعبى الصينى".

وأوضحت الدفاع الروسية أن الدوريات الجوية شملت المناطق "فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقى"، لافتة إلى أن الهدف من المهمة المشتركة هو "تنمية العلاقات الروسية الصينية والشراكة الشاملة وزيادة مستوى التفاعل بين القوات المسلحة للبلدين وتحسين قدراتهما للقيام بأعمال مشتركة وتعزيز الاستقرار الاستراتيجى العالمى".

كما نوه البيان إلى أن الفعالية جاءت فى إطار تنفيذ بنود خطة التعاون العسكرى لعام 2021، مشددًا على أنها ليست موجهة ضد دول أخرى.