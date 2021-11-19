المرصد السورى: انفجارات شديدة فى مناطق البوكمال

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر المرصد السورى، رصد شهود عيان تصاعد سحب الدخان من مناطق يتواجد بها مقرات ومستودعات على أطراف البوكمال بريف دير الزور، مضيفة أن ذلك جاء بالتزامن مع تحليق طيران مسيّر فى أجواء المنطقة.

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