جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، اليوم، دعا اتحاد الشغل التونسى إلى تغيير القانون الانتخابى قبل إجراء الانتخابات المبكرة، والمقرر إجراؤها فى إطار إجراءات بدأها الرئيس التونسى قيس سعيد لإنقاذ تونس بعد تظاهرات شعبية واسعة فى 25 يوليو الماضى.
وبحث الرئيس التونسى قيس سعيد، الثلاثاء الماضى، نتائج جلسة الحوار الأولى بين الحكومة والمكتب التنفيذى للاتحاد العام التونسى للشغل برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبى، والذى طرح عددا من الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد الشغل التونسى يرفض عودة البرلمان المجمد ويدعو لتعديل قانون الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.