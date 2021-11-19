اتحاد الشغل التونسى يرفض عودة البرلمان المجمد ويدعو لتعديل قانون الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، اليوم، دعا اتحاد الشغل التونسى إلى تغيير القانون الانتخابى قبل إجراء الانتخابات المبكرة، والمقرر إجراؤها فى إطار إجراءات بدأها الرئيس التونسى قيس سعيد لإنقاذ تونس بعد تظاهرات شعبية واسعة فى 25 يوليو الماضى.

وبحث الرئيس التونسى قيس سعيد، الثلاثاء الماضى، نتائج جلسة الحوار الأولى بين الحكومة والمكتب التنفيذى للاتحاد العام التونسى للشغل برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبى، والذى طرح عددا من الملفات الاجتماعية والاقتصادية.