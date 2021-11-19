طريقة إصدار بدل فاقد للهوية الوطنية وكيفية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة 2022

طريقة إصدار بدل فاقد للهوية الوطنية السعودية وطريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة بالمملكة العربية السعودية وكم غرامة فقدان الهوية الوطنية 2022 من الموضوعات التي زادت عمليات البحث عنها مؤخراً عبر محركات البحث السعودية، خاصةً بعدما أكدت وزارة الداخلية عن ضرورة الإبلاغ في حالة فقدان البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) في الأحوال المدنية وذلك تجنباً لدفع غرامة فقدان الهوية الوطنية، كما أعلنت الأحوال المدنية عبر موقعها الإلكتروني عن خطوات استخراج وثيقة بدل فاقد للهوية الوطني إلكترونيًا وكذلك غرامات الأحوال المدنية لخدمة بدل فاقد، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على طريقة إصدار وثيقة بدل فاقد للهوية الوطنية كما سنتناول خطوات الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية إلكترونيًا.

طريقة إصدار بدل فاقد للهوية الوطنية

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية مؤخراً عن ضرورة التبليغ عن الوثائق المفقودة ومنها بطاقة الهوية، كما وضحت الأحوال المدنية عن طريقة الإبلاغ عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وتسهيلاً على كافة المواطنين قامت الهيئة بعرض طريقة إصدار بدل فاقد للهوية الوطنية 2022 وقد جاءت الخطوات كما هي موضحه فيما يلي:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة أبشر أفراد الظاهرة أمامك في منصف يمين الصفحة الظاهرة.

ومن ثم قم بتسجيل الدخول في المنصة عن طريق إدخال (اسم المستخدم – كلمة المرور – الرمز المرئي) والنقر على “ تسجيل الدخول “.

“. بعد الانتهاء من تسجيل الدخول قم بالنقر على أيقونة “ الخدمات الإلكترونية “، ومنها قم باختيار خدمة “ الأحوال المدنية “.

“، ومنها قم باختيار خدمة “ “. ثم يقوم بالنقر على زر “ طلب وثيقة بدل فاقد “.

“. بعد ذلك يقوم قم باختيار نوع الوثيقة وهي “ بطاقة الهوية الوطنية “.

“. ثم قم بالضغط على أيقونة “ التالي ” ومنها قم بالنقر على “ تأكيد “.

” ومنها قم بالنقر على “ “. سيتم الانتقال بعد ذلك إلى صفحة حجز موعد في الأحوال المدنية، قم بإكمال خطوات الحجز وهي إدخال الموعد والمكان الذي ترغب في استلام البطاقة منه.

وأخيراً قم بالضغط على زر “بحث“.

سوف تظهر بعد ذلك رسالة تفيد بتأكيد حجز الموعد بنجاح، ولا تنسى طباعة وثيقة الحجز مباشرة وعرضها عند زيارة فرع الأحوال المدنية.

طريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة بالسعودية

تعمل هيئة الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية دائماً على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها المواطنين والتي تسهل عليهم الحصول عليها من المنزل بدون الحاجة للذهاب إلى أي من مكاتب وزارة الداخلية ومن أهم هذه الخدمات طريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة بالسعودية، والتي تتمثل خطوات الاستفادة منها فيما يلي:

في البداية قم بتسجيل الدخول في منصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ الخدمات الإلكترونية “.

“. ثم قم باختيار “ خدمات الأحوال المدنية “، ومنها في بالنقر على خدمة “ الإبلاغ عن الوثائق المفقودة “.

“، ومنها في بالنقر على خدمة “ “. بعد ذلك قم بتحديد نوع الوثيقة المفقودة سواء كانت بطاقة هوية وطنية أم سجل الأسرة أو غيرها من الوثائق، ومن ثم قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بالوثيقة المفقودة.

ثم قم بالضغط على زر “ التالي “.

“. بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ حجز موعد بدل فاقد ” ومن ثم إكمال الخطوات.

” ومن ثم إكمال الخطوات. في النهاية قم بطباعة الوثيقة حجز الموعد ومن ثم الحضور في الوقت المحدد.

كم غرامة فقدان الهوية الوطنية 2022

أعلنت هيئة الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية عن الغرامات المالية التي تُفرض على المواطنين في حالة فقدان الهوية الوطنية عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رداً على أحد المواطنين، حيث وضحت أنه لا يتم دفع أي غرامات في المرة الأولى، بينما يتم الدفع في المرة الثانية والثالثة والرابعة، وقد جاءت الغرامات كما يلي:

في حالة فقدان الهوية الوطنية للمرة الثانية يتم دفع 100 ريال سعودي.

يتم دفع 300 ريال سعوديّ عند فقدان الهوية الوطنية للمرة الثالثة .

أما بالنسبة للمرة الرابعة فيتم دفع غرامة قدرها 1000 ريال سعودي.

لذلك تؤكد وزارة الداخلية وهيئة الأحوال المدنية عن ضرورة الحفاظ على الوثائق الحكومية والإبلاغ عند فقدانها بشكل سريع.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول طريقة إصدار بدل فاقد للهوية الوطنية 2022 وكيفية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، كما تناولنا قيمة الغرامة المالية التي يجب دفعها عند فقدان الهوية الوطنية أكثر من مرة.