حماس ترد على حظرها في بريطانيا

حماس ترد على حظرها في بريطانياإنتقدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اليوم إتخاذ وزيرة داخلية بريطانيا بريتي باتيل اجراءات حظر ضدها في المملكة المتحدة .. مؤكدة ان هذا الاجراء يعد ارتهاناً للمحتل الصهيوني.

وقالت الحركة في تصريح صحفي نقلته وكالة "فلسطين اليوم" "إن بريطانيا تستمر في غيها القديم، فبدلاً من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".

وأضافت الحركة "إن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة هو حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي"، وأن قتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب".

وأوضحت "ان حصار أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال لأكثر من ١٥ عاماً هو الإرهاب، بل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية".

ودعت حركة حماس، المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا، الدولة المؤسس في عصبة الأمم، والأمم المتحدة بعد ذلك، التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به.

ونوهت الى أن على بريطانيا أن تتوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني، وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة.