كورونا يصيب دي بروين.. وغوارديولا يكشف حالته

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، الجمعة، إن كيفن دي بروين صانع لعب فريقه أصيب بفيروس كورونا المستجدخلال وجوده مع منتخب بلاده بلجيكا في العطلة الدولية الأخيرة.
وصرح غوارديولا للصحفيين "للأسف جاءت نتيجة فحص كيفن إيجابية في بلجيكا"، وفق "رويترز".
وأضاف المدرب الإسباني "اكتشفنا ذلك قبل يومين. وهو هنا الآن..المهم الآن هو التعافي وعلينا توخي الحذر لأن كوفيد يتسبب في الوفاة. لقد تلقى التطعيم ولذا فإننا نأمل أن يكون على ما يرام".
وأشار غوارديولا إلى أن اللاعب سيخضع لحجر صحي لمدة 10 أيام.
وسيلتقي سيتي على أرضه الأحد المقبل مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي.
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