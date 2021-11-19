يخضع الرئيس الأميركي جو بايدن لتنظير "روتيني" للأمعاء، الجمعة، وهو إجراء طبي يجرى تحت التخدير العام، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وأضاف البيت الأبيض أن صلاحيات الرئيس ستنتقل مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس. وستصدر بعد ساعات تفاصيل الفحص الصحي للرئيس، الذي سيكمل السبت 79 عاما، كما أوضحت الرئاسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن ينقل صلاحياته إلى نائبته مؤقتا ويخضع لفحص طبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.