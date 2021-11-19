المعركة مستمرة.. هاني شاكر يرد على نجيب ساويرس مجددا

رد نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر على تصريحات لرجل الأعمال نجيب ساويرس، انتقد فيها قرارات الأول بمنع مطربي ما يعرف باسم "أغاني المهرجانات" من العمل في مصر.

وقال المطرب المعروف في تصريح لموقع "دوت الخليج"، إن "ساويرس حر فيما يفعل أو يسمع فهذا شأنه الخاص، لكن نقابة المهن الموسيقية مسؤولة عن تنفيذ قوانينها على كل من يرغب في امتهان مجال الغناء".

وتساءل شاكر، الملقب بأمير الغناء العربي، عن "السبب الذي يغضب البعض من تنفيذ القانون، ومطالبة كل من يعمل في هذا المجال بالالتزام به سواء بالحصول على التصاريح اللازمة أو الالتزام بما تفرضه القواعد على العاملين بتلك المهنة، التي ترتقي بالذوق العام، لا تدمره"، وفق تعبيره.

وبدأت الأزمة بين شاكر وساويرس بتغريدة من رجل الأعمال على حسابه في "تويتر"، قال فيها: "أول مرة أشوف (أرى) نقيبا للمغنيين فخورا جدا بمنع الغناء. الجمهور اللي (هو من) يقرر يسمع مين (من) وميسمعش (ولا يسمع) مين مش (وليس) النقيب. مش عاجبك ماتسمعهوش (إن لم يعجبك لا تستمع له)"، في إشارة إلى قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في مصر.

ووصف ساويرس قرار النقابة بالمعيب.

فما كان من نقيب المهن الموسيقية إلا أن أصدر بيانا "شديد اللهجة"، حمل عنوان "توضيح من نقابة المهن الموسيقية، تعليقا على الأخ نجيب ساويرس".

واستطرد البيان: "اسمها نقابة المهن الموسيقية وليست نقابة المغنيين، كما تعلم أو لا تعلم، لذا وجب التوضيح، وهؤلاء (مطربو المهرجانات) ليسوا أعضاء بالنقابة، ومن يريد أن ينتمي لها فليتقدم بأوراقه وفقا للقانون لاجتياز الاختبارات".

وتابع البيان أن "نقابة المهن الموسيقية منشأة بقانون 35 لسنة 1978، والعضوية لها شروط وعليها واجبات، أخصها الالتزام بالسلوك الذي لا يتنافى مع القيم والأخلاق".

وأكدت النقابة أن "دورها تنظيم ما هو حادث على الساحة الغنائية وليس منعه، شريطة أن يكون (المطرب) عضوا أو يصرح له القانون".

ثم خاطبت النقابة نجيب ساويرس قائلة: "حضرتك تسمعهم بشكل خاص، وهذا حقك، لكن لا تفرضهم على العامة بغير الإجراءات واللوائح المنظمة لمهنة الغناء".

وأكمل شاكر: "الأخ نجيب، أموال النقابة هي أموال عامة وإهدارها إهدار للمال العام. حضرتك تستطيع أن تتبناهم جميعا ونراهم في مهرجان الجونة المقبل"، في إشارة إلى مهرجان الجونة السينمائي الذي أسسته عائلة ساويرس منذ 5 سنوات ويعقد في مدينة الجونة السياحية المطلة على البحر الأحمر كل عام.

ولم يصمت ساويرس على رد شاكر، ذلك بل غرد منتقدا بيان الهجوم عليه من جانب نقابة المهن الموسيقية، لتستمر المعركة الكلامية بين الطرفين.

وقال ساويرس: "لو نقابة موسيقيين زي ما بتقول مالها ومال (ما علاقتها) المغنيين، وإن شاء الله هجيبهم (سأحضرهم) كلهم مهرجان الجونة حسب توصيتك، وده (هذا) مال خاص بعد إذنك".

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية في مصر أصدرت قرارا، الأربعاء، بمنع 19 من مطربي للمهرجانات من العمل الفترة المقبلة، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء.

ومن أبرز الأسماء التي شملها قرار منع الغناء، حمو بيكا وحسن شاكوش ومجدي شطة، وغيرهم.