لافروف: روسيا لن تتجاهل استفزازات الناتو والاتحاد الأوروبى بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف -خلال مؤتمر صحفى مع الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا وزيرة الخارجية السويدية آن ليند، اليوم الجمعة- "نحن منفتحون على الحوار مع زملائنا الغربيين، لقد تحدث الرئيس فلاديمير بوتين حول هذا الأمر بتفصيل كبير، أمس الخميس، فى اجتماع موسع لهيئة رئاسة وزارة الخارجية الروسية".

وتابع وزير الخارجية الروسى: "أن موسكو لن تغمض أعينها عن الاستفزازات الجسيمة، التى تراها كل يوم من جانب أعضاء (الناتو) وفى كثير من الأحيان من جانب الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك محاولاتهما لدعم أصحاب النزعة العسكرية فى أوكرانيا وتنظيم بعثات تدريبية عسكرية للأوكرانيين وإعداد الجيش الأوكرانى لتنفيذ تلك التصرفات، التى يهددوننا بها باستمرار بإعلانهم أنهم سيأخذون (دونباس) بالقوة، بجانب عدم الرغبة بتنفيذ اتفاقات مينسك".

وأكد لافروف أن كل هذا الخطاب المتشدد والاستعدادات العسكرية فى أوكرانيا لا تحظى بأى حال من الأحوال بأى تقييم مبدئى من الغرب، قائلاً: "نحن نرى ما يحدث، ولكننى أؤكد لكم أننا لن نسمح أبدًا بانتهاك مصالحنا الوطنية المشروعة بأى شكل من الأشكال، حيث تتوفر لدينا كل المقومات اللازمة لضمان ذلك".

وفى السياق، قال المتحدث باسم الكرملين الروسى، دميترى بيسكوف، إن تصرفات حلف شمال الأطلسى (ناتو) فى أوكرانيا تدل على احتمال تكرار سيناريو خطط توسع الحلف العسكرى شرقًا بينما يدعى الحلف عكس ذلك.

وأضاف بيسكوف -فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية- "بالأمس، استذكر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ماضينا القريب عندما خٌدعت روسيا، لقد تلقينا وعدًا بأن الناتو لن يتوسع شرقًا ولكن تم خداعنا بعد ذلك وتوسع الناتو إلى الشرق أكثر".

وأشار بيسكوف إلى أنه "الآن نرى سيناريو مشابهًا تمامًا.. نرى البنية التحتية العسكرية للحلف تتجه نحو الشرق بتسليح دول الناتو لأوكرانيا وأعمال الناتو الاستفزازية".

وأضاف أن موسكو تعتبر خطط الناتو لتوسيعه فى الشرق غير مقبولة وأن "تكرار سيناريو الماضى أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لنا".

وتابع بيسكوف أن تصرفات الناتو تجبر روسيا على اتخاذ إجراءات متكافئة للدفاع عن مصالحها وأمنها وضمانها، الأمر الذى يخلق توترًا فى الهيكل الأمنى ​​بأكمله فى أوروبا.

وأشار إلى أن روسيا كان عليها أن ترد على خطط الناتو بشكل متماثل فى الماضى، وشدد على أنها طورت على وجه الخصوص أسلحة مبتكرة متقدمة أرخص ثمنًا لكنها أكثر فعالية من دفاعات الصواريخ الباليستية.