إصابة 22 فلسطينيا إثر مواجهات مع الاحتلال فى محافظة نابلس

جدة - نرمين السيد - وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل إن فلسطينيًا أصيب بالرصاص المعدنى المُغلف بالمطاط، فيما أصيب 14 آخرين بالاختناق بالغاز المُسيل للدموع، خلال مواجهات على جبل صبيح فى بيتا، مشيرًا إلى أن المواجهات ما زالت مستمرة.

وأضاف أن 7 فلسطينيين آخرين أصيبوا بالاختناق بالغاز المُسيل للدموع فى قرية بيت دجن، وجرى علاجهم ميدانيًا.

وتشهد بلدة (بيتا) مواجهات يوميًا منذ شهر مايو الماضى، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح، فيما تشهد قرية بيت دجن منذ عدة أشهر، مواجهات مع قوات الاحتلال فى الأراضى المهددة بالاستيلاء عليها.