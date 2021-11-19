إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تسمح بجرعات معززة من لقاحى فايزر وموديرنا

جدة - نرمين السيد - سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الجمعة، بجرعات معززة من لقاحى فايزر وموديرنا المضادين لفيروس كورونا، وذلك لكل من يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر ممن يعتبرون بالفعل محصنين بشكل كامل.





وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن هذه الخطوة سوف تُكسب العديد من الأمريكيين حماية إضافية قبل زيادة حالات الإصابة المحتملة فى الشتاء. وأضافت الشبكة أن الخطوة القادمة ستشمل انتقال الإجراءات إلى اللجنة الاستشارية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لمراجعة البيانات ومناقشتها بعد ظهر اليوم الجمعة، ثم إعطاء الموافقة النهائية. يُشار إلى أن العدد الإجمالى لمصابى كورونا فى أمريكا تخطى 47 مليون حالة.

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