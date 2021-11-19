عاجل.. البيت الأبيض: بايدن سيخضع لتنظير الأمعاء وسينقل صلاحياته لهاريس

جدة - نرمين السيد - وأصبح جو بايدن "79 عاما" رئيسا للولايات المتحدة، وأكبر الرؤساء الأمريكين سنا على الإطلاق، بعد فوزه على منافسه دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية فى 3 نوفمبر 2020. وبعد توليه مقاليد الحكم وعد بمراجعة قرارات سلفه التى أدت إلى خلافات مع الحلفاء وزعزعة الاستقرار الداخلى.

ودفعت عدة مواقف تعرض لها الرئيس الأمريكى بايدن، منذ توليه منصبه، من تعثرات وزلات، لفتح باب التساؤلات حول الحالة الصحية لأكبر رئيس أمريكى سناً فى التاريخ.

ودخل بايدن، وهو من مواليد 1942 معترك السياسة منذ سبعينات القرن الماضى كعضو فى مجلس الشيوخ، وبين عام 2009 و 2017 تولى منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما.

وقد سبق لبايدن الترشح لمنصب الرئيس مرتين الأولى عام 1988 والثانية عام 2008، وقد فشل بكلاهما، غير أن الحظ حالفه وفاز فى انتخابات 2020 ليتولى منصب الرئيس فى يناير 2021.