اليونان تفرض قيودا صحية جديدة على غير المحصنين ضد كورونا

وقال ميتسوتاكيس -فى تصريح نقلته صحيفة كاثمرينى اليونانية- إنه سيتم منع الأشخاص غير المحصنين من دخول مزيد من الأماكن المغلقة بما فى ذلك دور السينما والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية اعتبارًا من الاثنين المقبل.
وأضاف: "أن هذا الإجراء للحماية الفورية، وبالطبع لحث الناس على التطعيم"، مشيرا إلى أن أكثر من 7 ملايين يونانى أخذوا اللقاح.. لكنه أعرب عن أسفه لأن "575 ألف مواطن فوق سن الستين لا يزالون غير محصنين ونعلم أنهم الأكثر تضررًا من الفيروس لأن لديهم عددًا أقل من الأجسام المضادة".
وأعلن ميتسوتاكيس أن شهادات التطعيم لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ستنتهى صلاحيتها بعد سبعة أشهر من تاريخ أخذ الجرعات الأساسية.
وبالنظر إلى أن اللقاح المعزز ضرورى بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية من اللقاح، فهذا يعنى أنه سيتم منح هذه الفئة العمرية شهرًا للحصول عليه قبل أن تنتهى شهادة التطعيم صلاحيتها.
وسيتم تطبيق ساعات العمل متقطعة أيضًا فى القطاعين العام والخاص لتجنب الازدحام، خاصة فى أوقات الذروة وفى وسائل النقل العام بينما سيتم تطبيق أحكام خاصة على الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال فى المدرسة.
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