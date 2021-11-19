رابط منظومة دعم الزواج ليبيا شروط ورابط التسجيل في منحة الزواج 2021 hakomitna

رابط منظومة دعم الزواج ليبيا ، بمجرد اعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن إعادة تفعيل رابط منظومة الزواج ازداد البحث في ليبيا عبر محرك بحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي عن طريقة التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 عبر موقع منظومة صندوق دعم الزواج منصة حكومتنا mg.hakomitna.ly، وحسب آخر الاخبار المتداولة على منصة فيسبوك فإنه من المرجح ان يتم الإعلان يوم الاحد 19-11-2021 عن شروط منحة الزواج وفي نفس اليوم سيتم فتح المنظومة لتسجيل كل شاب يرغب في الزواج ومساعدته من الناحية المادية لتيسير إقامة مراسيم الزواج خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعرفها البلاد، كذلك تعمل وزارة الشباب الليبية على برنامج لمحاربة ظاهرة العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على الشروط الجديدة لمنحة الزواج ورابط التسجيل في صندوق دعم الزواج ليبيا 2021 وكيفية تعبئة نموذج طلب منحة الزواج.

رابط منظومة دعم الزواج ليبيا

يستطيع كافة شباب ليبيا الاستفادة من منحة الزواج التي أعلنت عنها وزارة الشباب الليبية في الأيام القليلة الماضية، كما تم وضع شروط جديدة للحصول على منحة الزواج والتي سيتم الإفصاح عنها في الساعات القليلة القادمة. وبعدها سيتم التسجيل في منصة دعم الزواج حكومتنا hakomitna.ly وفق الخطوات التي سوف نذكرها بشكل مفصل في الأسطر التالية من هذا المقال.

شروط منحة الزواج

أعلن رئيس حكومتنا عبدالحميد الدبيبة خلال لقائه بالفعاليات الطلابية والشبابية بمدينة طرابلس عن إعادة تفعيل رابط منظومة منحة دعم الزواج وفق لشروط جديدة سوف تعلن عنها وزارة الشباب الليبية خلال الساعات القادم إلا ان العديد من منسقين صندوق دعم الزواج في مختلف البلديات الليبية نشروا الشروط الجديد للحصول على منحة الزواج على مواقع التواصل الاجتماعي في انتظار التأكيد على ذلك من قبل وزارة الشباب في ليبيا وجاءت شروط منحة الزواج كالآتي:

يجب ان يكون عقد الزواج في الفترة الممتدة 12 اوت 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2021 من الواجب تسجيل عقد الزواج بمنظومة السجل المدني بعدها يجب الحصول على رقم قيد جديد للشاب الراغب في الزواج ورقم ورقة العائلة من له عقد زواج مع مواطنة أجنبية لا يحق له التسجيل في صندوق دعم الزواج يجب ان يكون سن الزوج 25 سنة فاكثر والزوجة 18 سنة تعطى المنحة مناصفة بين الزوج و الزوجة على أن يكون الزواج الأول للزوج.

التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021

أكدت العديد من المصادر على ان من أسباب تأخير موعد فتح باب التسجيل في منحة الزواج عبر رابط منظومة دعم الزواج ليبيا هو الخلاف الحاصل بين رئيس صندوق دعم الزواج في ليبيا ووزير الشباب الليبي فتح الله الزني حول الشروط الجديد للحصول منحة الزواج المقدرة بـ 40 ألف دينار ليبي مناصفة بين الزوج والزوجة، اذ ان اهم اشكال مطروح في الوقت الحالي هو عمر الزوج في انتظار حسم هذا الاشكال في الساعات القليلة القادمة وللتسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 يجب عليكم اتباع كافة الخطوات التالية:

أولا: الولوج على منظومة صندوق دعم الزواج ليبيا

ثانيا: تعبئة نموذج طلب منحة الزواج بكتابة كافة بيانات الشاب الراغب في الحصول على منحة الزواج

ثالثا: يجب ان تكون جميع معلومات الشاب متطابقة مع بيانات منظومة السجل المدني

رابعا: بمجرد كتابة البيانات الشخصية تنتقل البيانات إلى صندوق دعم الزواج

خامسا: التأكد من صحة وتأكيد البيانات قبل إصدار الصكوك

سادسا: الطباعة المالية للمنحة الزواج ليبيا

سابعا: يحصل المتقدم على منحة الزواج عن طريق مندوبين البلديات.

كما يمكن الاطلاع على الفيديو ادناه والذي يوضح طريقة التسجيل في منحة الزواج ليبيا بشكل مفصل ودقيق

في الوقت الحالي يعيش معظم شباب وشابات ليبيا حالة من التوتر والقلق الشديد بعد تأخر موعد فتح صندوق دعم الزواج ليبيا 2021 منصة حكومتنا hakomitna.ly رغم الوعود التي قدمها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بإعادة تفعيل رابط التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021. بدورنا سوف ننقل لكم جميع الاخبار الخاصة بمنحة الزواج وموعد تفعيل رابط منظومة دعم الزواج ليبيا.