أرمينيا تؤكد مقتل 6 من جنودها فى المعارك الأخيرة مع أذربيجان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت إذاعة "مونت كارلو"، قالت وزارة الدفاع الأرمنية إن "ستة عسكريين أرمن قتلوا نتيجة عدوان القوات المسلحة الأذربيجانية". وكانت الوزارة تحدثت من قبل عن سقوط قتيل وفقدان 24 شخصا بعد معارك الثلاثاء.
من جهتها، أعلنت أذربيجان سقوط سبعة قتلى فى صفوفها وتحمل أرمينيا مسؤولية هذه الاشتباكات التى كانت الأكثر دموية منذ إبرام وقف إطلاق النار قبل عام برعاية روسيا بعد أسابيع من نزع أودى بأكثر من 6500 شخص.
ومنذ حرب السنة الماضية، تعلن أرمينيا وأذربيجان تكرارا عن حوادث تبادل إطلاق نار.
ورغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ونشر جنود حفظ السلام الروس، بقى التوتر على أشده بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين.
وانفصلت منطقة ناجورنى قره باغ المدعومة من يريفان والتى تقطنها أغلبية أرمنية، عن أذربيجان عند سقوط الاتحاد السوفياتى، ما تسبب باندلاع حرب أولى فى التسعينات أسفرت عن مقتل 30 ألف شخص وتشريد مئات الآلاف.
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