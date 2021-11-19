الأمم المتحدة تحذر من وضع حرج فى الصومال بسبب الجفاف

جدة - نرمين السيد - وقالت مفوضية الأمم المتحدة للشئون الإنسانية -فى بيان اليوم الجمعة- إنه من الضرورى العمل الآن لمنع الانزلاق إلى نوع الجفاف وحتى ظروف المجاعة التى شهدتها الصومال فى السنوات السابقة.

وأشارت إلى أن حوالى 2.3 مليون شخص يعانون بالفعل من نقص خطير فى المياه والغذاء والمراعى؛ حيث جفت أحواض المياه والآبار، لافتة إلى أن ما يقرب من 100 ألف شخص خاصة فى المناطق الوسطى والجنوبية قد هجروا منازلهم بحثًا عن الطعام والماء والمراعى لمواشيهم فى الوقت الذى أدى عدم الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحى إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه.

وذكر البيان أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة والحماية فى الصومال بنسبة 30% وذلك من 5.9 مليون اليوم إلى حوالى 7.7 مليون فى عام 2022، وقال إن أكثر من 70 % من جميع الصوماليين يعيشون حاليًا تحت خط الفقر.

وأضافت أن المجتمعات المحلية والسلطات والأمم المتحدة تعمل على تكثيف الاستجابة وإعادة برمجة أنشطتها لتلبية الاحتياجات الناشئة لكن قطاعات الاستجابة الحيوية مثل المياه والصرف الصحى والنظافة تم تمويلها بنسبة 20% فقط.