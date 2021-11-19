الناتو يطالب موسكو بالشفافية حيال حشودها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "نحن على استعداد للتحدث مع روسيا للحد من التوترات ومنع أى تصعيد للوضع وحازمون ومتحدون على تحقيق الأمن فى المنطقة".

وأضاف ستولتنبرج -خلال مشاركته فى مؤتمر الاتحاد الألمانى الأطلسى "الناتو نقاش 2021'' الذى عقد اليوم فى برلين حول التحديات الأمنية الحالية وسبل تعزيز قدرات الحلف- أن الناتو يراقب عن كثب الوضع الحالى بالقرب من حدود أوكرانيا وتحركات القوات الروسية.

كما أعرب عن أسفه بشأن الوضع فى بيلاروسيا، وقال "إن استخدام الأشخاص المستضعفين كوسيلة للضغط على دول أخرى هو أمر غير إنسانى ونحن مستعدون لتقديم المزيد من المساعدة لحلفائنا"، مؤكدا تضامن الناتو مع الحلفاء بولندا ولاتفيا وليتوانيا فى مواجهة الأزمة على حدودهم مع بيلاروسيا.

ووفقا لبيان الحلف الناتو، شدد الأمين العام على أهمية الوحدة عبر الأطلسى فى مواجهة التحديات الحالية وتعزيز التعاون بين الحلف والحلفاء فى أوروبا وأمريكا الشمالية لتحقيق جدول أعمال الناتو- "أجندة عبر الأطلسى للمستقبل 2030"- والذى تم تبنيه فى قمة الناتو فى بروكسل فى يونيو الماضى، لإيجاد الحلول بشأن جميع القضايا التى تؤثر على أمن دول الحلف والشركاء.

وأكد أن ألمانيا "تتحمل مسئولية خاصة فى الحفاظ على قوة الناتو، وأثنى على التزامها تجاه الحلف وإسهاماتها الكبيرة فى مهام وعمليات وانتشار الناتو، بما فى ذلك عمليات الانتشار البحرية فى بحر إيجه وكذلك عمليات نشر القوات المسلحة الألمانية فى ليتوانيا ومهمة حفظ السلام التابعة للحلف فى كوسوفو".

وأشاد بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وشكرها على قيادتها القوية والتزامها الشخصى بالتحالف عبر الأطلسى على مدى سنوات عديدة، مؤكدا دور ألمانيا الرائد لدفع جدول أعمال الناتو إلى الأمام وإيجاد الحلول لمعالجة التحديات الراهنة.

وفى سياق متصل، أدان مجلس شمال الأطلنطى تجربة روسيا للصواريخ المضادة للأقمار الصناعية والتى أجرتها روسيا فى 15 نوفمبر الجارى وتسببت فى حدوث حطام مدارى كبير؛ الأمر الذى يشكل خطورة عالية على حياة البشر والأصول الموجودة فى الفضاء للعديد من الدول والكيانات، واصفا هذه التجربة بـ"الطائشة وغير المسئولة".

وقال المجلس -فى بيان اليوم- إن تجارب روسيا "غير المسئولة" تُعرض المصالح الأمنية والاقتصادية والعلمية والتجارية للخطر فى جميع الدول والجهات الفاعلة التى تسعى إلى استكشاف واستخدام الفضاء الخارجى للأغراض السلمية، مضيفا أن هذا الأمر يتناقض بشكل مباشر مع ادعاءات روسيا بمعارضة "تسليح" الفضاء ويقوض النظام الدولى القائم على القواعد.

وأكد البيان أن حلفاء الناتو ملتزمون بحماية وحفظ الوصول السلمى إلى الفضاء واستكشافه للبشرية جمعاء.

دعا جميع الدول، بما فى ذلك روسيا، إلى الانضمام إلى الجهود الدولية لتطوير معايير وقواعد ومبادئ السلوك المسئول من أجل الحد من التهديدات الفضائية والامتناع عن إجراء تجارب تدميرية خطيرة وغير مسئولة مثل تلك التى تقوم بها روسيا.

يُشار إلى أن مجلس شمال الأطلنطى (NAC) هو الهيئة الرئيسية لصنع القرار السياسى لحلف الناتو، وتتألف من الممثلين الدائمين من الدول الأعضاء.