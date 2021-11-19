ترامب يطرح أول كتاب بعد خروجه من الرئاسة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، أعلن ترامب عن توافر كتابه للبيع عبر موقعه الرسمى، والذى يحمل اسم "Our Journey Together" (رحلتنا معا)، وهو عبارة عن كتاب مصور يضم العديد من الصور التى التقطت له خلال فترة رئاسته لأمريكا لمدة 4 سنوات.

ووصف موقع ترامب كتابه بأنه "كتاب صور جميل يغطى الفترة الناجحة التى قضاها الرئيس دونالد جيه ترامب فى البيت الأبيض".

وتابع فى بيان أن "كل صورة انتقاها الرئيس، كما هو الحال مع كل تعليق فى الكتاب، بما فى ذلك تلك التى كتبها بخط يده".

وقال دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى السابق فى تصريحات لموقع "إكسيوس": "لقد اختار والدى كل صورة فى هذا الكتاب، وكتب جميع التعليقات، بما فى ذلك بعضها بخط يده".

ويتضمن الكتاب أكثر من 300 صورة رسمية للبيت الأبيض، منها تفاعلات ترامب مع زعماء العالم، بما فى ذلك زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، و"محاربة الليبراليين فى عمليتى مطاردة لعزلهم!"، حسبما ذكر موقع ترامب.

كذلك من بين الصور التى يضمها الكتاب صور ترامب مع ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، ورئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون.

ويتوفر كتاب دونالد ترامب للطلب المسبق بنسختين، الأولى غير موقعة، وهى بسعر 74.99 دولار، بينما تبلغ تكلفة الإصدار الموقّع 229.99 دولار أمريكى.