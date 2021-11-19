نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حساب الإجازة السنوية الكويت والاستعلام عن الرصيد المتبقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سنتعرف على خطوات حساب الإجازة السنوية الكويت وكيف لنا أن نقوم بعملية الاستعلام عن الرصيد من خلال موقع بوابة الخدمة المدنية الرابط الرسمي، والذي يوفر خدمات كثيرة للمواطنين توفر عليهم الوقت وبذل المجهود في الحصول على تلك البيانات، والتي أصبحت تستغرق دقائق معدودة في تنفيذ خطواتها، بعد الطرق القديمة التي كانت تلزم طالب الخدمة التوجه بنفسة للمقر الخاص بالاستعلام وتقديم طلب ورقي، اليوم أصبحت الخدمات إلكترونية من هاتفك الذكي يمكن القيام بها في أي وقت شئت.

طريقة حساب الإجازة السنوية الكويت

وفق القواعد التي مص عليها قانون العمل في دولة الكويت، يمكن معرفة طريقة حساب الإجازة السنوية، حيث وضع القانون التنظيمات الخاصة بذلك، لتحديد حقوق كل الأطراف في العلاقة التعاقدية من العامل وصاحب العمل، وحتى يتم تقليل حدوث إي انشقاقات أو اختلافات بين الهيئات في ألية احتساب الإجازات، وبالتالي تقليل النزاعات، حيث يتضمن عقد العمل توضيح تلك العلاقية عبر الخطوط العريضة التي يبنى على أساسها، من حيث تحديد أوقات الدوام وعدد الساعات ومواعيد الإجازات والعطلات وهي أمور عادة ما يتم توضيحها في حالة بداية علاقة تعاقدية جديدة.

وحول طريقة احتساب الإجازة السنوية في الكويت فهو ما أشارت له المادة 67 من قانون العمل الكويتي، وما جاء في المادة رقم 70 كذلك والتي تحدثت عن أيام العطلات الرسمية والإجازات.

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في الكويت

اعتمد قانون العمل جدول يوضخ الأيام الخاصة بالإجازات والعطلات الرسمية بالدولة وهي:

إجازة رأس السنة الهجرية وقدرها يوم واحد.

يوم الإسراء والمعراج وقدرها يو واحد

عطلة عيد الفطر المبارك لمدة ثلاثة أيام.

إجازة المولد النبوي الشريف الموافق 12 ربيع أول قدرها يوم واحد.

وقفة عيد الأضحى المبارك

عطلة عيد الأضحى المبارك بمدة ثلاثة أيام

إحازة اليوم الوطني الموافق 25 فبراير .

إجازة يوم التحرير 26 فبراير.

رأس السنة الميلادية.

طريقة الاستعلام عن رصيد الإجازات السنوية

قد يحتاج العامل من حين لأخر الاستعلام عن رصيد الإجازات السنوية لمعرفة ما تبقى له من رصيد وهذا من خلال موقع بوابة الخدمة المدنية كما يلي/