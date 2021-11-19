كيفية إضافة الأبناء إلى حساب زوج الأم في دعم حساب المواطن والمستندات المطلوبة

كيفية إضافة الأبناء إلى حساب زوج الأم ، في برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، تم توضيحه اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021م، الموافق 14 ربيع الآخر 1443هـ، عبر الحساب الرسمي الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن تويتر، ردًا على أحد المستفسرين عبر خدمة المستفيدين من الدعم وقد جاء سؤاله عن حال كانت الحالة الاجتماعية للأم أنها متزوجة، هل يحق لها إضافة الأبناء كتابعين لزوج الأم، تحت بند وصلة قرابة تابع معال؟ ، وقد أجاب حساب المواطن على تساؤل المستفيد وجوب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات تلك الحالة، والتي تسمى صك ولاية أواثبات إحتضان.

كما سبق الذكر أن برنامج حساب المواطن وهو أحد برامج الدعم المقدمة للمواطنيين السعوديين، وفق رؤية المملكة 2030م، أجاب على المستفسر أنه يجوز إضافة الأبناء إلى حساب زوج الأم من خلال الخطوات التالي ذكرها:

أولًا الدخول على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

كذلك تعبئة البيانات الخاصة برب الأسرة المستفيد من الدعم.

يلي ذلك الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب ومنها إلى بيانات التابعين.

أيضًا أهم خطوة وهي إرفاق المستندات الخاصة بالحالة الاجتماعية للأم، كذلك إرفاق مستند صك الولاية أواثبات إحتضان.

ثم القيام بالنقر على أيقونة الإجراءات الموجودة على يسار الصفحة الإلكترونية والضغط على أيقونة إضافة تابع .

الموجودة على يسار الصفحة الإلكترونية والضغط على أيقونة . في النهاية الضغط على حفظ للقيام بحفظ طلب إضافة تابع.

في النهاية أوضح برنامج حساب المواطن فيما سبق خطوات بسيطة بإمكان رب الأسرة تنفيذها إلكترونيًا لحذف التابع كالتالي:

أولًا الدخول على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن www.ca.gov.sa.

كذلك تعبئة البيانات الخاصة برب الأسرة المستفيد من الدعم.

يلي ذلك الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب ومنها إلى بيانات التابعين .

ومنها إلى . ثم القيام بالنقر على أيقونة الإجراءات الموجودة على يسار الصفحة الإلكترونية والضغط على أيقونة حذف تابع.

في النهاية الضغط على حفظ للقيام بحفظ طلب الحذف.

وقد أوضح أيضًا حساب المواطن في وقت سابق شرح مفصل لمصطلحان هامان على النحو التالي: