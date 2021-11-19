الاشتراك في مسابقة القندس الدولية للمعلوماتية لطلاب المدارس حول العالم

للاشتراك في مسابقة القندس الدولية للمعلوماتية المبادرة الدولية التي تهدف إلى التوسع المعلوماتي والارتقاء بالفكر الحاسوبي والتكنولوجي بين الطلاب في مدارس جمهورية مصر العربية من كافة الأعمار والمستويات، فقد فتحت القندس المصرية هذه الأيام بابها للالتحاق بمنحة تدريب على لغة برمجة C++ وهذه المنحة تقدم من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا.

مسابقة القندس الدولية

مسابقة القندس الدولية هى مبادرة دولية مختصة بعالم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والبرمجة وذلك بين طلاب المدارس، حيث يحصل الطالب في اختبار هذه المبادرة علي 12 سؤال في 45 دقيقة، تضم مسابقة القندس الدولية أكثر من 50 دولة، و اكثر من 3 ملايين مشارك، هدفها تشجيع الطلاب للدارس على التوسع في علم الحاسوب لأنه المستقبل القادم وبالأخص مجال البرمجة.

لابد أن يكون المتقدم من طلاب المدارس المصرية وحامل للجنسية المصرية.

أن يكون الطالب من مواليد عام 2006 إلى عام 2009، أي بداية من الصف الثاني الإعدادي الى الصف الأول الثانوي.

عدم حصول الطالب قبل ذلك على المنحة الخاصة بالأولمبياد المصرية للمعلوماتية الخاصة بالبرمجة.

عدم مشاركة المتقدم في المنحة الخاصة بالقندس المصرية في أكثر من مكان.

أن يكون لدى الطالب المتقدم حاسب آلي محمول يوجد به كاميرا حديثة.

أن يكون الطالب ملما بأساسيات الحاسب الآلي والإنترنت.

أن يكون لديه برنامج زوم ولا يحتاج لمساعدة أحد في ذلك.

أن يسجل بياناته في الاستمارة الخاصة بالمنحة.

شروط الالتحاق بالمسابقة المقدمة من القندس المصرية

رابط مسابقة القندس الدولية

يمكنك الدخول على رابط مسابقة القندس الدولية ومتابعة التسجيل في المسابقة، كما يجب قبل التسجيل إحضار أوراق إثبات الشخصية كشهادة الميلاد أو البطاقة أو جواز السفر، مع صورة حديثة، المتابعة على الواتس اب وذلك لكي يتم ارسال لينك برنامج الزوم الخاص بميعاد الاختبار.

يجب على الطالب أن يكون بمفرده خلال ميعاد الاختبار.

علي الطالب فتح الكاميرا الخاص بالحاسوب وعدم إغلاقها والا يعتبر الطالب منسحب من الاختبار.

الطالب المتقدم فرصة واحدة في الاختبار، كما تحذف الإجابات المزدوجة تلقائياً.

شروط الدخول لاختبار مسابقة القندس الدولية للحاسب

أما بالنسبة لطلاب الأوائل في مسابقة القندس المصرية، فإنها تؤهلهم إلى أولمبياد مصر للمعلوماتية، والتي تعد من أكبر مسابقات البرمجة منذ عام 2003، كل ذلك تحت رعاية كلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وإذا فاز أحد من أوائل المنحة سينضم لمنتخب مصر للمعلوماتية، وسيدرب علي يد نخبه من الأجانب وذلك لكي يمثل مصر في أنحاء العالم.