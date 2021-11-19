لبنان: ميقاتي يكرر رفضه إقالة قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

دوت الخليج :- أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، رفضه أي محاولة لإقالة قاضي التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، حيث طالب حزب الله وحركة أمل بإقالته كشرط لعودة الوزراء الممثلين لهما في الحكومة والمشاركة في جلساتها.

وقال ميقاتي، في خطاب له في مقر رئاسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، "إن خارطة الحل التي وضعتها منذ اليوم الأول هي الأساس وخلاصتها أن لا تدخل سياسيا على الإطلاق في عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت".

وقال: "أدعو جميع الأطراف المشاركة في الحكومة إلى التعاون لإعادة عجلة العمل الحكومي للدوران الكامل، وفق خارطة الطريق التي حددتها منذ اليوم الأول، وصون علاقات لبنان مع دول العالم، لا سيما الاشقاء في دول الخليج".

وأضاف: "أن الأولوية تبقى لجلاء ملابسات انفجار مرفأ بيروت، وكشف تفاصيله والضالعين فيه، وأجدد دعوة الجميع إلى إبعاد هذا الملف عن السياسة، وحصره في إطاره القضائي الصرف، واعتماد الأصول الدستورية في معالجته".

--(بترا)

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