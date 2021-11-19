عاجل.. بايدن يستأنف مهامه الرئاسية بعد خضوعه لفحوصات طبية

جدة - نرمين السيد - استأنف الرئيس الأمريكى جو بايدن، مهماته الرئاسية بعد خضوعه لفحص روتينى، نقل خلاله صلاحياته إلى نائبته كامالا هاريس، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية.





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