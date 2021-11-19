الجزائر تدرس تدعيم خطوط جديدة للنقل الجوى نحو الدول الإفريقية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على لسان وزير النقل الجزائرى عيسى بكاى، خلال الاجتماع الذى عقده مع مساعديه، ونقلت وزارته أهم ما جاء به فى بيان لها، اليوم الجمعة.

وبحث بكاى مع مختلف المتعاملين الجزائريين فى مجال النقل الجوى، دراسة إمكانية استغلال خطوط جديدة للنقل الجوى نحو بلدان أفريقية فى إطار استراتيجية البلاد للدخول لأحد الأسواق العالمية الواعدة فى مجال الطيران المدنى من خلال تحويل الجزائر لنقطة عبور للمسافرين الأفارقة نحو مختلف الوجهات الدولية.

وقدم الحضور عروضًا تضمنت الإمكانيات التى تتوفر عليها الجزائر على غرار مطار الجزائر الدولى الذى يوفر قدرات استقبال للمسافرين عبر محطاته الثلاث تفوق 20 مليون مسافر سنويًا وهو أحد أكبر المنشآت فى أفريقيا، ويمكن أن يتحول إلى قطب للرحلات الجوية ومنطقة عبور هامة، شريطة تحسين الخدمات به، وجعلها أكثر عصرية، وأكثر مرونة وتنافسية لاستقطاب أكبر عدد من المسافرين.

ودعا الوزير الجزائرى إلى دراسة كل إمكانيات وسبل ذلك من خلال إشراك جميع الفاعلين لتدارك النقائص ومراجعة كل الجوانب العملياتية والإدارية المتعلقة بتسهيل تنقل المسافرين واستقبالهم فى أحسن الظروف، مؤكدًا أن الدبلوماسية الاقتصادية تعتبر رافدًا هامًا نحو تطوير النقل الجوى عن طريق إشراك المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الحاضرين فى مختلف البلدان الإفريقية والاستفادة من خبرتهم و علاقاتهم فى هذه الأسواق.