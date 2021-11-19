جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على لسان وزير النقل الجزائرى عيسى بكاى، خلال الاجتماع الذى عقده مع مساعديه، ونقلت وزارته أهم ما جاء به فى بيان لها، اليوم الجمعة.
وبحث بكاى مع مختلف المتعاملين الجزائريين فى مجال النقل الجوى، دراسة إمكانية استغلال خطوط جديدة للنقل الجوى نحو بلدان أفريقية فى إطار استراتيجية البلاد للدخول لأحد الأسواق العالمية الواعدة فى مجال الطيران المدنى من خلال تحويل الجزائر لنقطة عبور للمسافرين الأفارقة نحو مختلف الوجهات الدولية.
وقدم الحضور عروضًا تضمنت الإمكانيات التى تتوفر عليها الجزائر على غرار مطار الجزائر الدولى الذى يوفر قدرات استقبال للمسافرين عبر محطاته الثلاث تفوق 20 مليون مسافر سنويًا وهو أحد أكبر المنشآت فى أفريقيا، ويمكن أن يتحول إلى قطب للرحلات الجوية ومنطقة عبور هامة، شريطة تحسين الخدمات به، وجعلها أكثر عصرية، وأكثر مرونة وتنافسية لاستقطاب أكبر عدد من المسافرين.
ودعا الوزير الجزائرى إلى دراسة كل إمكانيات وسبل ذلك من خلال إشراك جميع الفاعلين لتدارك النقائص ومراجعة كل الجوانب العملياتية والإدارية المتعلقة بتسهيل تنقل المسافرين واستقبالهم فى أحسن الظروف، مؤكدًا أن الدبلوماسية الاقتصادية تعتبر رافدًا هامًا نحو تطوير النقل الجوى عن طريق إشراك المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الحاضرين فى مختلف البلدان الإفريقية والاستفادة من خبرتهم و علاقاتهم فى هذه الأسواق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر تدرس تدعيم خطوط جديدة للنقل الجوى نحو الدول الإفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.