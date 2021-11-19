وزير دفاع تونس: إيطاليا تعد من أهم شركائنا بحكم العلاقات التاريخية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع التونسى عماد مميش، اليوم الجمعة، أن ايطاليا تعد من أهم شركاء تونس بحكم العلاقات التاريخية والحضارية التى تربط بين البلدين الصديقين ومواجهتهما لنفس التحديات الأمنية، مشيرًا إلى تفاعلها مع قضايا تونس الأمنية والتنموية سواء فى إطار التعاون الثنائى أو متعدد الأطراف.





جاء ذلك -حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية- خلال استقبال الوزير التونسى لسفير إيطاليا فى تونس لورينزو فنارا بمقر الوزارة. وأشاد الوزير -خلال اللقاء- بدعم إيطاليا لتونس فى المجالين العسكرى والتنموى. من جانبه، أعرب السفير الإيطالى عن ارتياحه للتعاون المتميز فى المجالين العسكرى والتنموى مؤكدًا استعداد بلاده المتواصل لدعم الجهود المبذولة من أجل تطوير قدرات الجيش التونسى ودوره التنموى.

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