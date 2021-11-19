احصل علي 30 ألف بدون ضمانات للسعودي والمقيم والمتقاعد والعسكري

30 ألف ريال سعودي من برنامج تسهيل، يقدم برنامج تسهل بالمملكة العربية السعودية افضل تمويل شخصي بالعديد من المزايا التي لا يمتلكها أي تمويل أخر من التمويلات التي تقدم من خلال البنوك والشركات، أتاحت شركة اكسترا تمويل لجميع الأشخاص الموظفين بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي بقيمة ثلاثون ألف ريال بدون شرط تحويل الراتب ولا بدون كفيل، فقد يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة تفاصيل التمويلات التي تقدم بدون تحويل الراتب والتي يعد هذه من اكثر التمويلات التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص الموظفين، لذا أتاح برنامج تسهيل التابع لشركة اكسترا افضل تمويل شخص بدون تحويل الراتب وبدون كفيل، ويمكن معرفة تفاصيل التمويل من خلال الفقرات التالية، الشروط.

تمويل برنامج تسهيل بدون تحويل الراتب

أوضح برنامج تسهيل أن التمويل المقدم بدون تحويل الراتب صل بقيمة 30 ألف ريال سعودي، كما يقدم التمويل لجميع المواطنين سواء المواطنين الحاملين الجنسية السعودية أو المواطنين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، كما أتاحت شركة اكسترا التمويل للمواطنين كبار السن الموظفين المتقاعدين أصحاب المعاشات لدعمهم في إنشاء مشروع خاص بهم لبدء حياة جديدة بعد التقاعد عن العمل، كما أتاحت شركة اكسترا التمويل أيضا للمواطنين العسكريين، ولاكن تحت شروط محددة قامت الشركة بوضعها عند إعلانها للتمويل الشخصي، والتي يمكن معرفة الشروط والتقديم علي التمويل الشخصي من خلال الدخول علي الرابط الرسمي لشركة اكسترا من خلال الإنترنت والتعرف علي جميع الشروط اللازمة.

تعرف علي كيفية التقديم علي التمويل بدون تحويل الراتب

أوضحت شركة اكسترا بعضض الشروط التي يلزم أن تتوفر لدي جميع العملاء عند رغبتهم في التقديم علي التمويل الشخصي، حيث قامت الشركة بتوفير رابط إلكتروني لكي يتمكن العميل من التقديم علي التمويل الشخصي من خلال الإنترنت ولاكن عند الدخول علي الموقع الإلكتروني لا بد من التعرف علي جميع الشروط التي وضعتها الشركة والتي تختلف من فئه لأخري، كما يقوم الموقع الرسمي بتوضيح جميع المزايا التي يمتلكها التمويل، والتي يقدم بقيمة مالية تصل إلي 30 ألف ريال سعودي كحد اقصي لجميع الفئات.