أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 182 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 182 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 182 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات تضمنت زحفين في حيس و3 غارات لطيران حربي على حيس والمدينة، و28 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 45 قذيفة و45 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى رصد 24 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا، و24 طائرة تجسسية في أجواء الجاح الفازة وحيس والجبلية.