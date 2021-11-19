السعودية تعيد فتح سفارتها في مقديشو

أعلنت السعودية، الجمعة، إعادة افتتاح سفارة المملكة لدى الصومال، في العاصمة مقديشو، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقالت وزارة الخارجية السعودية إنها "ثمنت جهود الحكومة الصومالية في تسهيل إجراءات إعادة افتتاح سفارة المملكة في مقديشو، مما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".
كما أعربت الوزارة عن تطلعها إلى "تعزيز العمل المشترك بين البلدين، والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق مزيدا من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين".
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