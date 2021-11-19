نيكاراجوا تغادر منظمة الدول الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية بجمهورية نيكاراجوا، دينيس مونكادا، إن حكومة بلاده بعثت برسالة إلى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية تندد بميثاق هذه المنظمة وتشعرها بإنهاء العضوية فيها.





وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال الوزير خلال مؤتمر صحفى بثته القناة الرابعة: "وجهنا اليوم الجمعة، 19 نوفمبر، رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية نندد فيها بميثاق منظمة الدول الأمريكية لمنظمة الدول الأمريكية. ونرفض المشاركة فى هذه المنظمة وننهى الاتصالات معها".

من بين أسباب مغادرة المنظمة، قام مونكادا بتسمية إعلانات البرلمانات الوطنية وبرلمانات أمريكا الوسطى بشأن التدخل المتكرر من قبل منظمة الدول الأمريكية فى الشؤون الداخلية للبلاد فى 16 نوفمبر، وقرارات المحكمة العليا فى البلاد والمجلس الأعلى للانتخابات، والتى تطلب من الرئيس دانيال أورتيجا التنديد بميثاق منظمة الدول الأمريكية.

اعتمدت الجمعية العامة الـ51 لمنظمة الدول الأمريكية يوم الجمعة الماضى قرارًا بشأن الوضع فى نيكاراجوا بأغلبية الأصوات. تدين الوثيقة الانتخابات التى أجريت فى نيكاراجوا، والتى "لم تكن حرة ونزيهة وشفافة ولم يكن لها شرعية ديمقراطية"، وتتضمن أيضًا طلبًا إلى المجلس الدائم للمنظمة لتحليل الوضع فى الدولة الواقعة فى أمريكا الوسطى بنهاية الشهر واتخاذ "التدابير المناسبة".

مُنع مراقبو منظمة الدول الأمريكية من المشاركة فى الانتخابات السيادية لعام 2021 فى نيكاراجوا فى 7 نوفمبر، حيث حقق الرئيس الحاكم دانيال أورتيجا وزوجته، نائب الرئيس روزاريو موريللو، فوزًا ساحقًا.

أوضح وزير الخارجية دينيس مونكادا، فى مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ذلك، من خلال حقيقة أن منظمة الدول الأمريكية هى أداة للعدوان والتدخل من قبل الولايات المتحدة فى حياة دول أمريكا اللاتينية.

يذكر أن كوبا وفنزويلا كانتا قد غادرتا المنظمة من قبل.