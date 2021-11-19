كندا تقر استخدام لقاح فايزر المضاد لكورونا للأطفال بين 5 إلى 11 عاما

جدة - نرمين السيد - يتطلب اللقاح جرعتين (10 ميكروجرام) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما أى ثلث الجرعة للبالغين. وتوصى اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين بأن يتم الفصل بين هاتين الجرعتين لمدة ثمانية أسابيع، وتوصى اللجنة أيضا بعدم تلقى الأطفال لقاحا آخر، مثل لقاح الأنفلونزا، قبل 14 يوما من لقاح (فايزر) أو بعده.

وقالت الدكتورة سوبريا شارما كبيرة المستشارين الطبيين بوزارة الصحة الكندية -فى مؤتمر صحفى- "هذه أخبار جيدة جدا للبالغين والأطفال على حد سواء"، وأضافت "يوفر أداة أخرى لحماية الكنديين ولإراحة العديد من الآباء، سيساعد فى إعادة درجة من الحياة الطبيعية إلى حياة الأطفال، مما يتيح لهم القيام بأمان أكبر بالأشياء التى فاتتهم خلال العشرين شهرا الماضية".

وذكرت هيئة الصحة الكندية -فى بيان صحفى- "بعد مراجعة علمية شاملة ومستقلة للأدلة، قررت الهيئة أن فوائد هذا اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما تفوق المخاطر".