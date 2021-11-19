ضربة قوية لاقتصاد إثيوبيا.. شركة عالمية تنسحب من أديس أبابا

جدة - نرمين السيد - وقالت شركة تصنيع الملابس العالمية "بى فى إتش كورب" إنها أغلقت منشآتها هناك بسبب "سرعة وتقلب الأحداث المتصاعدة"، فى إشارة إلى الحرب بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير تيغراى، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتيد برس".

يأتى بيان الشركة، بعد أسبوعين من إعلان الرئيس الأمريكى جو بايدن حرمان إثيوبيا من المزايا التجارية، أو ما يعرف بـ"قانون النمو والفرص الأفريقى"، بسبب ما وصفته واشنطن بأنها "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". تدخل العقوبة حيز التنفيذ بداية العام الجديد.

تمتلك شركة "بى فى إتش" علامات تجارية شهيرة مثل "كالفن كلاين" و"تومى هيلفيجر"، وكانت من بين أبرز العاملين فى المنطقة الصناعية لإثيوبيا فى مدينة هواسا.