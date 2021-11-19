وأوضح مجلى -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- أن العمليات شملت جبهات عدة منها "ملعا، وأم ريش والعمود وذنة" انتهت باستعادة مواقع مهمة، واستنزفت المليشيا على نحو كبير فى قدراتها القتالية، وأسفرت عن مقتل العشرات من العناصر الإرهابية، والقبض على أعداد منها، كما تم استعادة أطقم قتالية وكميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر.
وفى الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، أكد الناطق الرسمى للجيش اليمنى، إحباط عدد من الهجمات للمليشيا، وتكبيدها خسائر فى العتاد والأرواح، مشيراً إلى أن قوات الجيش اليمنى فى جبهة صرواح نفذت عدداً من الهجمات والكمائن الناجحة ضد عناصر المليشيات الحوثية الانقلابية وكبدتها خسائر فى الأرواح والمعدات.
وأشار إلى أن قوات الجيش اليمنى فى محور تعز تواصل تنفيذ الهجمات النوعية فى منطقتى حذران والصياحى، غرب مدينة تعز، وذلك على مواقع تمركز المليشيات الحوثية، موضحا أن هذه الهجمات أسفرت عن تحرير مواقع عدة وإلحاق الخسائر فى صفوف المليشيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اليمنى يحرز تقدمات مهمة فى الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.