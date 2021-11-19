نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية قطر برقم اللوحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية قطر برقم اللوحة ، حرصت الحكومة القطرية على توفير كافة الخدمات الإلكترونية التابعة للحكومة ، فقد أهتمت بتوفير كافة المنظومة الحكومية داخل التطور التكنولوجي مواكبة لكل ما يحدث من تطور داخل البلاد العربية ، ونتيجة لذلك سوف نعرض كافة التفاصيل الخاصة الاستعلام عن المخالفات المرورية قطر .

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية قطر برقم اللوحة

يمكن إتمام خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية في دولة قطر من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع وزارة الداخلية القطرية واتبع الرابط

اضغط على خيار خدمة النقل للاستعلام ، ثم اضغط على المخالفة برقم المركبة أو رقم المنشأة أو الرقم الشخصي.

بالإضافة إلى توضيح غرامات المخالفات ، كما يعرض المخالفات المرورية للمركبات من خلال توضيح كافة المعلومات التفصيلية مثل تاريخ ووقت المخالفة.

كيفية تسديد المخالفات المرورية في قطر

من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية ، يمكنك الاستفسار عن المخالفات المرورية لأي نوع من المركبات ، سواء كانت مركبة خصوصية أو مركبة حكومية أو مركبة تابعة لوكالة سياسية. يمكن سداد المخالفات المرورية للمركبات القطرية بسهولة إلكترونيًا ، والخطوات المحددة هي كما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة الداخلية القطرية عبر رابط.

استخدم البطاقة الذكية لتسجيل الدخول إلى الموقع.

انقر فوق خيارات خدمة المرور ، ثم انقر فوق خيارات انتهاك حركة المرور.

بعد ذلك اضغط على خيار دفع الغرامة.

اكتب الرقم الشخصي ورقم المنشأة ، وإذا كانت المركبة غير تابعة لدولة قطر وتأتي من خارج قطر

فانقر على سيارة غير تابعة لدولة قطر.

بعد ذلك أدخل رقم لوحة الترخيص وحدد نوع الترخيص سواء كان خاصًا أم احترافيًا.

أدخل رمز التحقق المعروض على الصفحة.

ثم انقر على خيار “استعلام” لعرض معلومات تفصيلية حول المخالفة المرورية ، بما في ذلك الوقت والتاريخ والموقع والوصف والغرامات.

بعد ذلك يتم الانتهاء من عملية الدفع للمخالفات المرورية.

عندما لا ترغب في دفع المخالفات المرورية إلكترونيًا ، يمكنك التوجه إلى مكتب تحصيل المخالفات المرورية بوزارة الداخلية القطرية أو إدارة المرور بالوزارة لدفع المخالفات المرورية.

أبرز الخدمات الإلكترونية التابعة لهيئة المرور القطرية

خدمة تسجيل المركبات وطلب الترخيص

خدمة طلب تجديد رخصة المركبة:.

خدمة الاستعلام عن رخصة القيادة

خدمة الاستعلام عن تقارير الحوادث

وفى نهاية المقال نكون قد وصلنا إلى ذكر كافة تفاصيل طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بدولة قطر الشقيقة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالدولة القطرية، وفي حالة عدم الوصول إلي الطلب الخاص بك يرجي ترك رسالة عن الاستعلام الذى ترغب فيه وسوف يتم التواصل معك في أقرب وقت ممكن.

هذا ويمكن لجميع مقيمي الدولة القطرية سواء الأجانب أو المواطنين متابعة كافة الخدمات الحكومية الإلكترونية عن طريق البوابة الخاصة بالخدمات الحكومية بعد تمام التسجيل وكتابة رقم الهاتف وكافة البيانات المطلوب كتابتها علي المواقع لمتابعة خطوات الإستعلام عن المخالغات المقررة بعد وضع رقم اللوحة الخاصة بالسيارة المراد الإستعلام عنها أو كتابة رقم الإقامة أو الرقم القومي الخاص بالمواطنين.