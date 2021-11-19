كيفية حجز تذاكر كأس العرب في قطر

تم الإعلان عن إقامة بطولة كأس العرب في دولة قطر, وهي سوف تكون إحدي البطولات الكبري التي تعتبر بطولة تمهيدية لاستضافة دولة قطر كاس العالم علي أراضيها في عام 2022, وذلك كأول دولة عربية وآسيوية تستضيف كاس العالم, ومن المقرر إقامة كاس العرب في دولة قطر في شهرين نوفمبر وديسمبر, ومن المقرر أن تشهد بطولة كأس العرب في دولة قطر استضافة ثلاث وعشرين منتخب عربي, كما وضعت دولة قطر بعض الشروط التي لابد أن تكون في من يريد أن يحجز تذاكر لمشاهدة مباريات كاس العرب.

شروط حجز تذاكر مباريات كأس العرب

تم الإعلان من قبل الفيفا وهو الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه إذا رغب أحد في حضور مباريات كاس العرب المقام بدولة قطر فلابد أن يتم توافر فيه عدد من الشروط الهامة وهي.

لابد أن يقوم الشخص بأخذ جرعتين لقاح كورونا من أجل حضور مباريات كاس العرب في دوله قطر وهناك عدد من لقاحات لفيروس كورونا المعتمدة في دوله قطر وهم, فايزر – موديرنا – استرازينكيا – جانسن.

لابد من اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا حيث من ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة هي ارتداء الكمامات.

لابد من تحميل التطبيق الموجود في دوله قطر وهو تطبيق احترازي على الهاتف.

في تطبيق الاحترازي يكون الحالة الصحية للشخص موجوده بالألوان حيث يعبر اللون الأخضر عن ان حاله الشخص الصحية جيده ويمكنه أن يحضر المباريات.

الدخول علي موقع الفيفا الإلكتروني.

الضغط علي أيقونة التقدم بطلب للحصول علي التذاكر.

يتم إنشاء حساب علي الموقع الإلكتروني لموقع الفيفا.

تستطيع أن تقوم بتسجيل الدخول من خلال حسابك علي الفيس بوك أو من خلال حسابك الموجود في جوجل.

قم باتباع الخطوات التي سوف يتم أظهرها لك علي الموقع الإلكتروني لكي تتمكن من تفعيل حسابك علي الموقع الإلكتروني للفيفا.

يتم اختيار المباراة التي تريد أن تقوم بحضورها في دولة قطر.

قم بالدفع الإلكتروني لإتمام عملية حجز التذاكر.

الآن سوف يرسل لك الموقع تذاكر حضور المباريات.

خطوات حجز تذاكر مباريات كاس العرب في قطر