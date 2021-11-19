خطوات احتساب مدة الإعارة 1443 وفق المؤسسة العامة للتأميات الاجتماعية

خطوات احتساب مدة الإعارة 1443 وفق ما تم إعلانه من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وهي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد، للتيسير على المواطنين السعوديين، ولكي يتم احتساب مدة الإعارة، لابد أن يكون المواطن مشترك ولديه طلب إعارة مقدم من الجهة التابع لها، حتى يتمكن من استخدام تلك الخدمة المحدثة، وفي التالي آلية احتساب الإعارة، وآلية تقديم إخطار العودة إلى العمل كذلك خطوات تعديل الحساب البنكي للمستفيد.

إضافة لما سبق ذكره فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة، قد أوضحت أن هذه الخدمة تتيح للمشترك احتساب مدة الإعارة من قبل الجهة، كذلك تتيح تقديم طلب احتساب الإعادة وكذلك طلب الاعتراض عليها، وعن خطوات احتساب الإعادة نذكرها في التالي:

أولًا القيام بالدخو إلى الموقع الرسمي الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد.

كذلك الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

في النهاية من خدمات المشترك قم بالنقر على أيقونة احتساب مدة الإعارة.

في نفس السياق السابق فقد أوضحت أيضًا التأمينات الاجتماعية طريقة وآلية كيفية قيام المستخدم بالتقديم على طلب إخطار العودة إلى العمل، من خلال الخدمة المقدمة على الموقع الرسمي للمؤسسة التي تتيح للمتقاعد بعد استلام المعاش التقاعدي مرة واحدة على الأقل، تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل وينطبق ذلك على القطاعين المدني والعسكري، وعن طريقة التقديم على طلب إخطار العودة إلى العمل نذكرها كالتالي:

أولًا القيام بالدخول إلى خانة الخدمات الإلكترونية، أو النفاذ الوطني الموحد.

كذلك القيام باختيار أيقونة إخطار العودة إلى العمل من قائمة الطلبات.

من قائمة الطلبات. أيضًا تعبئة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

في النهاية القيام بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

في الختام أوضحت أيضًا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخطوات الواجب اتباعها لتعديل الحساب البنكي للمستفيد إلكترونيًا من المنزل، وللاستفادة من هذه الخدمة يتطلب توافر نموذج عمليات التعويضات وصورة الهوية الوطنية لتعديل بيانات الحساب البنكي، والخطوات كالتالي: