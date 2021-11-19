استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بكورونا فى مختلف دول العالم

جدة - نرمين السيد - ففى إيران، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 5784 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 6 ملايين و69 ألفًا و559 إصابة. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 128 ألفًا و734 حالة عقب تسجيل 100 حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وأعلنت السلطات الصحية فى أذربيجان تسجيل 2233 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين إلى 570 ألفًا و322 مصابًا على مستوى البلاد. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و579 حالة وفاة عقب تسجيل 28 وفاة جديدة على مدار أمس.

وفى سويسرا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6169 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 941 ألفًا و216 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت البلاد 4 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 11 ألفا و387 حالة وفاة منذ تفشى الوباء.

وفى أيسلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 192 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 16 ألفا و435 حالة، ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات عند 34 شخصا حتى الآن.

وفى النمسا، سجلت إصابات فيروس كورونا رقما قياسيا جديدا اليوم بلغ 15 ألفا و809 حالة، فضلا عن 48 حالة وفاة، وبذلك يبلغ إجمالى عدد الإصابات حتى الآن مليونا و27 ألفا و274 حالة وإجمالى الوفيات 11 ألفا و951 حالة وفاة.

وفى بيلاروسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1812 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 636 ألفًا و543 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 15 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4916 حالة وفاة.

وسجلت وزارة الصحة الكينية 88 حالة إصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالى للإصابات فى البلاد حتى الآن إلى 254 ألفا و629 حالة.

ونقلت صحيفة (ذا ستار) الكينية عن بيان لوزارة الصحة فى البلاد قوله إن حصيلة الإصابات ما زالت متوقفة عند 5325 حالة نظرًأ لعدم تسجيل حالات جديدة على مدار أمس.

وأعلنت وزارة الصحة فى جنوب إفريقيا تسجيل 585 إصابةجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات بالفيروس فى البلاد إلى مليونين و927 ألفا و499 شخصا. كما شهدت البلاد تسجيل 40 وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 89 ألفا و555 حالة حتى الآن.

وفى سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت 1734 إصابة شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. لترتفع إجمالى الإصابات إلى 248 ألفًا و587 حالة.

وأوضحت الوزارة أن 16 شخصًا آخرين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 641 شخصًا.

وسجلت اليونان 7805 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 868 ألفًا و869 إصابة على مستوى البلاد. وحسب إحصاءات السلطات الصحية اليونانية فقد تم تسجيل 91 حالة وفاة بالفيروس ما يرفع عدد الوفيات الإجمالى إلى 17 ألفًا و168 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات الصحية فى رومانيا تسجيل 2886 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى مليون و758 ألفًا و68 مُصابًا على مستوى البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الرومانية - فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى - أن حصيلة الوفيات فى البلاد ارتفعت إلى 54 ألفًا و624 حالة وفاة، عقب تسجيل 281 حالة وفاة جديدة على مدار أمس، مشيرة إلى أن إجمالى عدد المتعافين من المرض بلغ الآن مليونا و623 ألفًا و416 شخصًا على مستوى البلاد.

وسجلت السلطات الصحية فى صربيا 3 آلاف و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين إلى مليون و228 ألفا و328 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الصربية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى الرسمى، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 11 ألفا و115 حالة وفاة عقب تسجيل 53 حالة جديدة على مدار أمس.

وأعلنت السلطات الصحية فى البرتغال عن تسجيل 2371 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين إلى مليون و56 ألفًا و880 مُصابًا على مستوى البلاد.

وذكرت المديرية العامة للصحة البرتغالية، فى بيان لها أوردته صحيفة "ذا بورتوجال نيوز" فى نسختها باللغة الإنجليزية، أن حصيلة الوفيات فى البلاد ارتفعت إلى 42 ألفًا و271 حالة وفاة عقب تسجيل 5 وفيات جديدة على مدار أمس.

أعلنت السلطات الصحية فى جمهورية أيرلندا تسجيل 3138 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد فى 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 518 ألفًا و829 حالة إصابة على مستوى البلاد. وأفادت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية عبر موقعها الإلكترونى، نقلًا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية، بأن حصيلة الوفيات ما زالت ثابتة عند 5609 حالات منذ الأربعاء الماضى.