قروض بنك التسليف والشروط الخاصة بكل قرض وقيمة التمويل

قروض بنك التسليف التي تقدم تيسيرات كبيرة في عمليات السداد والذي يحظي باهتمام كبير من قبل المواطنين السعوديين والمقيمين والذي يساهم بشكل فعال لخروج المتعثرين من أزماتهم المالية من خلال القرض الحسن الذي يقدمه بنك التسليف أو ما يسمي عن البعض ببنك التنمية الاجتماعية، حيث يوفر بنك التسليف العديد من القروض الميسرة إلي كافة المواطنين بشروط ومعايير مبسطه للغاية يتمكن كل مواطن يرغب في الحصول على أي نوع من القروض بالتقديم والاستفادة من المميزات الجديدة التي يقدمها بنك التسليف والذي نوضحها إليكم عبر هذا المقال عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

نجد في قروض بنك التسليف عدة شروط لكل قرض، ومع مراجعة شروط قروض بنك التسليف نجد تشابه كبير في الشروط بين كل القروض، لذا نوضح لكم في البداية أهم أنواع قروض بنك التنمية الاجتماعية، والتي من بينها قرض الأسرة والذي حددت له بعض الشروط مثل عدم تعدي نصيب الفرد في الأسرة عن 200 ريال سعودي، حيث يتمكن الكثير من الاستفادة من هذا التمويل من أهمهم المطلقات والأرامل.

قرض الزواج هو واحد من أهم القروض التي يتم الإقبال عليها من قبل الشباب المقبلين على الزواج، ويوضح بنك التسليف عن أهم شروط قرض الزواج والتي جاءت كالتالي:

يجب على المتقدم على قرض الزواج تقديم صورة من عقد النكاح.

تقديم نموذج 105.

إذا كان المتقدم موظف بأحادي القطاعات الخاصة أو الحكومية ضرورة تقديم مستند يوضح الراتب الشهري خلال آخر 3 شهور.

ضرورة تقديم صورة الهوية الوطنية.

قرض تمويل الشباب يوفر هذا القرض مبالغ مالية تقدر 60 ألف ريالاً سعودياً ومع توفير مشاريع جاهزة يستطيع من خلالها المقلبين التنفيذ مباشرةً وتعد شروط قرض تمويل الشباب كالتالي:

الجنسية السعودية لكل متقدم.

العمر لا يقل عن 21 ولا يزيد عن 60 عام.

أن يكون المتقدم متفرع لمباشرة المشروع.

قرض ترميم المنازل أحد أهم القروض التي يقبل عليها الكثير من الأسر السعودية من أجل إعادة هيكلة المنزل أو الوحدة السكنية التي يقيم فيها المتقدم للحصول على القرض وبعد شروط بسيطة يمكنها أقناء هذا القرض، والتي جاءت كالتالي:

يجب أن يكون عمر المنزل الراغب في إعادة ترميمه أكثر من خمس سنوات.

تقديم بعض الأوراق والمستندات من أجل ضمان سداد القرض وتشمل بعض التعهدات.

تقديم ما يثبت امتلاك المتقدم على المنزل أو الوحدة السكنية.

مضي أكثر من عامين في حالة الاستفادة من قرض الترميم مسبقاً.

يعد منتج كنف من المنتجات التي تقدم تمويل إلي الفئات الأشد فقرا من الأرامل والمطلقات من أجل المساهمة في تخفيف الأعباء المالية عليهم، يصل قيمة التمويل إلي 30 ألف ريال سعودي، وتأتي شروط كنف أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام، ولا يزيد عن 55 عام، كما لا يزيد عمر الكفيل أيضاً عن 55 عام.

أتاح بنك التسليف العديد من التمويلات الشخصية إلى المواطنين السعوديين، وأفاد البنك أنه بإمكان المواطن الحصول على قرض إضافي بشرط أن يمر 3 سنوات من الحصول على القرض الأول والانتهاء من سداد قيمة القرض الأول، فيما يجب أن ينتظر مدة 8 سنوات في الحالة الحصول على قرض ترميم المنازل، بالإضافة إلى رفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

أتاح بنك التنمية الاجتماعية أو ما يسمي ببنك التسليف رقم موحد للتواصل مع خدمات البنك من خلال فريق دعم فني مجهر يعمل على مدار الساعة لخدمة جميع العملاء لتلقي استفساراهم وشكواهم والذين يمكنهم الاتصال عبر الرقم التالي (920008002). 40

في نهاية هذا التقرير نرحب بجميع التعليقات والاستفسارات اسفل هذا المقال قروض بنك التسليف والشروط الخاصة بكل قرض وقيمة التمويل.