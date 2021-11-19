استلم الان تمويل شخصي طارئ بدون تحويل الراتب تعرف علي الخطوات والشروط

تمويل شخصي طارئ مقدم من منصة سلفة الإلكترونية، حيث أعلنت منصة سلفة عن تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب وبدون كفيل لجميع المواطنين الغير قادرين علي تلبية متطلباتهم الشخصية، وذلك لنظرا لان اكثر المواطنين يبحثون أن افضل تمويل شخصي بشروط سهلة ومسيرة بدون إجراءات معقدة من اجل الحصول علي التمويل، والقرض متاح لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بقيمة 5000 ريال سعودي ويتم الموافقة الفورية خلال 15 دقيقة بعد التقديم واستلام التمويل في أي وقت وأي مكان.

يقدم منصة سلفة افضل الحلول التمويلية بشروط مسيرة للغاية لتلبية احتياجات الآسر والأفراد داخل المملكة العربية السعودية، وتهدف المنصة إلي توفير الوقت والجهد علي الشخص الراغب في الحصول علي التمويل الشخصي، حيث يتم التقديم علي الطلب من خلال الموقع الرسمي بشكل إلكتروني بدون الذهاب إلي أي فرع من الفروع المنصات، وهذا التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية ويتم توفير هامش ربح تنافسي، كما انه يتميز بسهولة الإجراءات دون تعقيد ويتم سداد الأقساط الشهرية بنظام جدول، فقد تقدم منصة سلفة تمويل يبدأ من 1000 ريال حتي 5000 ريال سعودي وهذه التمويلات تحت أشراف البنك المركزي السعودي.

شروط اللازمة للحصول علي التمويل بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية

تقدم منصة سلفة العديد من التمويلات المختلفة لجميع المواطنين والموظفين في القطاع الحكومي والخاص، وهناك خطوات بسيطة يتبعها المواطنين للحصول علي تمويل شخصي وهو قيمة مالية تدعم المواطنين في المملكة، حيث أن الهدف الأساسي لهذا التمويل تحقيق الاستقرار المالي للأسر والأفراد ولتلبية احتياجاهم الخاصة ولا يتطلب التمويل بتحويل الراتب، فقد وضع منصة سلفة عدد شروط سهلة وبسيطة للراغبين في الحصول علي التمويل، والشروط هي: