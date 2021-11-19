التحالف العربي يبدأ عملية نوعية للتعامل مع تهديد حوثي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، بدء تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد الحوثي.

وقال التحالف، حسب تغريدات نشرها حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" على تويتر: "استجابة للتهديد، بدء تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد". كما كشف التحالف تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية. وفي وقت سابق من مساء الخميس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير عشرات الألغام البحرية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وكذلك اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات باتجاه الأراضي السعودية. وقال التحالف: "سلوك عدائي وتصعيد حوثي خطير بنشر 14 لغماً بحرياً في أسبوع". وأضاف: "جهودنا دمرت 220 لغماً بحرياً شكلت خطراً على السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة". وأكد أن الألغام البحرية تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

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