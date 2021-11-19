أول تصريح للرئيس الأميركي بعد خروجه من المستشفى

خرج الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، من المستشفى حيث خضع لفحص طبي، مؤكدا أن نتيجته "جيدة جدا".

وصرح بايدن، لصحفيين مغادرا مستشفى وولتر ريد المجاور لواشنطن قرابة الساعة 19:05 ت غ، بأن "نتيجة فحصي الطبي جيدة جدا". وأعلن البيت الأبيض أن جو بايدن استأنف مهامه الرئاسية، الجمعة، بعدما سلمها لفترة قصيرة لنائبته كامالا هاريس بسبب خضوعه لفحص "روتيني" بالمنظار على الأمعاء. وكتبت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي على "تويتر"، أن الرئيس الذي خضع لتنظير "روتيني" للأمعاء تحدث إلى هاريس ومدير مكتبه "قرابة الساعة 11,35 هذا الصباح". وأضافت: "كان في حال جيدة وقد استأنف مهماته في تلك اللحظة". ويهدف هذا الفحص إلى كشف أي تشوهات في القولون، ويشكل جزءا من الفحص الطبي الأول للرئيس الذي يحتفل بعيد ميلاده التاسع والسبعين السبت.

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