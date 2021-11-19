85 دقيقة من تخدير بايدن.. كيف دخلت كامالا هاريس التاريخ مرتين؟

جدة - نرمين السيد - فقد نقل الرئيس جو بايدن مهامه إلى نائبته مؤقتا أثناء خضوعه لفحص طبى على القولون استلزم بقاءه تحت التخدير، إلا أنه استعاد سلطاته بعد 85 دقيقة فقط كانت فيها كامالا رئيسة للولايات المتحدة، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".

وكانت هاريس كسرت القاعدة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأصبحت أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس، وأيضا أول نائبة لرئيس أمريكى من أصول سوداء.

ونقل بايدن (79 عاما) السلطات الرئاسية رسميا إلى هاريس، بموجب رسالة أرسلها إلى رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، والسناتور الديمقراطى باتريك ليهى من ولاية فيرمونت الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ، صباح الجمعة، قبل خضوعه للتخدير.

وجاء فى رسالة بايدن: "سأخضع لإجراء طبى روتينى يتطلب تخديرا. وفى ظل الظروف الحالية قررت أن أنقل مؤقتا سلطات وواجبات مكتب رئيس الولايات المتحدة إلى نائب الرئيس خلال فترة قصيرة".

وبعد إفاقته من تأثير المخدر، قال بايدن فى رسالة أخرى للمسؤوليْن ذاتهما: "وفقا لأحكام القسم 3 من التعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة، أنقل إليكم بموجب هذا إعلانى المكتوب بأننى قادر على الاضطلاع بصلاحيات وواجبات مكتب رئيس الولايات المتحدة، (...) إننى أستأنف تلك السلطات والواجبات".

ومن المعتاد فى الولايات المتحدة أن يتولى نائب الرئيس الحكم مؤقتا إذا خضع الرئيس لإجراء طبى يتطلب التخدير، وحدث ذلك أثناء ولاية جورج بوش الابن الذى نقل صلاحياته لنائبه ديك تشينى فى مناسبات عديدة، حيث خضع الرئيس الأسبق لفحص القولون الروتينى أكثر من مرة.

لكن عندما أجرى الرئيس السابق دونالد ترامب الفحص ذاته عام 2019، حافظ على سرية الأمر لتجنب نقل السلطة إلى نائبه مايك بنس، حسبما أشارت السكرتيرة الصحفية السابقة للرئيس ستيفانى جريشام فى كتاب صدر قبل أشهر.

وبايدن هو أكبر رئيس أمريكى سنا فى تاريخ البلاد، وأعلن فى وقت سابق أنه ينوى الترشح لإعادة انتخابه فى 2024، لكن تقدمه فى العمر يثير تكهنات باحتمال تخليه عن هذه الفكرة.

وتنتظر وسائل الإعلام الأمريكية نتائج هذا الفحص الطبى بفارغ الصبر، بينما وعد الرئيس بأكبر قدر من الشفافية حول حالته الصحية، ولا يفوت بعض مؤيدى دونالد ترامب أى فرصة للتساؤل علنا وبطرق ملتوية إلى حد ما، عن صحته الجسدية والعقلية.

وواجه بايدن مشكلة صحية خطيرة عام 1988، نقل على إثرها بشكل عاجل إلى المستشفى بعد تمزق فى الأوعية الدموية، حتى إنه تم استدعاء قس من أجل الطقوس الأخيرة.

وحسب شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، يعالج بايدن من عدم انتظام ضربات القلب، كما يتناول أدوية لخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية وأخرى لمنع تجلط الدم، فضلا عن رذاذ أنف لعلاج الحساسية الموسمية.