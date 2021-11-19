بغداد تنفى تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق

جدة - نرمين السيد - وقال الخفاجى- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إن الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية غير دقيق وغير صحيح، وموعد خروج القوات القتالية فى 31 من ديسمبر المقبل ثابت ولا تغيير فيه.

وأضاف أن العلاقة بين الطرفين بعد خروج القوات القتالية ستكون علاقة استشارية فى مجالات التدريب والتسليح والمعلومات الاستخبارية والأمنية ضد تنظيم (داعش) الإرهابى.