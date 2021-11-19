الاتحاد الأوروبى: الأطفال هم أول من يعانى من الآثار الاجتماعية لكورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة أن الأطفال هم أول من يعانى من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى جميع دول العالم، وأفاد بأن الملايين منهم، بمن فيهم 18 مليون طفل فى بلدان الاتحاد الأوروبى، يعيشون فى فقر أو استبعاد اجتماعى حتى الآن.





وذكر الاتحاد، فى بيان صحفى نشره عبر دائرة العمل الخارجى بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للطفل، والذى يوافق 20 نوفمبر من كل عام، أن 466 مليون طفل حول العالم لا يستطيعون الوصول إلى التعلم عن بعد، فيما تسرب الكثيرون من المدرسة نهائياً بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة أو تفشى وباء كوفيد-19، مما أثر على فرص حياتهم ورفاههم وتنميتهم وحمايتهم.

وأضاف: يجب أن يتمتع كل طفل بنفس الحقوق وأن يعيش فى مأمن من التمييز والترهيب من أى نوع.. كما أن الاتحاد الأوروبى يدعم التعليم فى حوالى 100 دولة حول العالم، ويعمل مع الدول الشريكة لتقليل تأثير الوباء وتسهيل العودة الآمنة إلى المدرسة. ولإعادة البناء بشكل أفضل، ستزيد المفوضية الأوروبية بشكل كبير من استثماراتها فى التعليم فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى وآسيا والمحيط الهادئ، بأكثر من 6 مليارات يورو بحلول عام 2027، وسينصب التركيز على دعم البلدان الشريكة لتعزيز أنظمتهم التعليمية ولتقديم تعليم جيد شامل ومنصف للجميع.

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى تخصيص عام 2022 لعام للشباب الأوروبى ولدعم الأطفال والشباب والتفاعل معهم، وضمان أن تكون اهتماماتهم واحتياجاتهم فى صميم عملية صنع سياسات الاتحاد الأوروبى.

وتتناول استراتيجية الاتحاد الأوروبى بشأن حقوق الطفل الأسباب الجذرية لعدم المساواة والفقر الحاليين، وتقترح إجراءات ملموسة لمكافحة جميع أشكال العنف، ودعم الأطفال وتمكينهم، والوفاء بحقوقهم وحمايتها وتعزيزها فى الاتحاد الأوروبى والعالم. وستبنى على ذلك أول خطة عمل للشباب فى الاتحاد الأوروبى يتم تبنيها خلال العام الأوروبى للشباب، بحسب البيان.

وأخيرا، أكد البيان أن الضمان الأوروبى الجديد للطفل - الذى وافقت عليه الدول الأعضاء فى الاتحاد فى وقت سابق من هذا العام - يُعزز تكافؤ الفرص لجميع الأطفال بغض النظر عن خلفيتهم من خلال ضمان الوصول إلى التعليم والرعاية فى مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم واللعب والأنشطة الترفيهية والرعاية الصحية والتغذية والإسكان للأطفال فى يحتاج. كما ستضمن استراتيجية الإنترنت الأفضل للأطفال المحدثة فى عام 2022 أن يتمتع الأطفال بنفس الحقوق داخل وخارج الإنترنت.