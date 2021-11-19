جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، مساء اليوم الجمعة، فشل إطلاق الحوثيين لصاروخين، اتخذا الأعيان المدنية والمدنيين دروعا بشرية بقرية ضبر.



جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، مساء اليوم الجمعة، فشل إطلاق الحوثيين لصاروخين، اتخذا الأعيان المدنية والمدنيين دروعا بشرية بقرية ضبر. وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعوية "واس"، أوضح التحالف أن الصاروخين البالستيين سقطا بالداخل اليمنى بعد إطلاقها.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. فشل إطلاق صاروخين حوثيين اتخذا المدنيين ستارا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.