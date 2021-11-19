الداخلية التونسية: الكشف عن خلية إرهابية تتكون من 20 عنصرا تكفيريا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الداخلية التونسية -فى بيان مساء اليوم الجمعة- إن نشاط الخلية المذكورة يرتكز على القيام بعمليات رصد لبعض المؤسسات الحيوية بالجهة وتمركز الوحدات الأمنية.
وأضافت أن بتعميق التحريات فى شأن المشتبه فيهم، تبين أنهم يلتقون ضمن مجموعات بصفة يومية بعد قضاء البعض منهم لعقوبات سجنية جراء تورطهم فى قضايا ذات صبغة إرهابية.
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